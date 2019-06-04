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Для россиян придумали новый вид алиментов

20:43
  • вторник
  • 04 июня 2019

Разведенных родителей могут обязать оплатить жилье ребенку через суд

В Минюсте предложили новый вид алиментов. Как считают в ведомстве, разведенных родителей необходимо дополнительно обязать оплачивать ребенку жилье. Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
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Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно, пишет Газета.Ру. Для назначения выплат ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Кроме того, родителей должны признать трудоспособными, а у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья.

Согласно проекту закона, решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, исходя из материального и семейного положения родителей. В настоящий момент документ поддержали члены совета при президенте России по кодификации гражданского законодательства.

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