Для россиян придумали новый вид алиментов

Разведенных родителей могут обязать оплатить жилье ребенку через суд

В Минюсте предложили новый вид алиментов. Как считают в ведомстве, разведенных родителей необходимо дополнительно обязать оплачивать ребенку жилье. Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дополнительными выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно, пишет Газета.Ру. Для назначения выплат ребенка должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Кроме того, родителей должны признать трудоспособными, а у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья.

Согласно проекту закона, решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, исходя из материального и семейного положения родителей. В настоящий момент документ поддержали члены совета при президенте России по кодификации гражданского законодательства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен