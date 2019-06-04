Собянин рассказал о строительстве хорд в Москве

Транспортная ситуация в городе улучшается

Строительство хорд в Москве - масштабные проекты, они серьезно улучшают транспортную доступность для районов. Об этом Сергей Собянин рассказал в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

"У нас радиально-кольцевое строение города. Ты должен сначала приехать либо в центр, либо по МКАДу проехать. Наискосок не всегда получается. Чтобы убрать эти избыточные трафики, огромный поток машин через центр, мы занимается строительством хорд", - сказал он.

По словам Собянина, эти проекты не всегда безобидные. "Значительная часть ситуации требует компромисса. Кому-то мешает, что дорога приблизилась к его дому. На самом деле, когда машины часами стоят под окнами, это еще хуже", - отметил мэр.