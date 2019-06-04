Собянин оценил эффект от строительства новых станций метро

Для миллиона москвичей улучшилась транспортная доступность

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффект от развития метрополитена в столице. По его словам, около миллиона москвичей получили в шаговой доступности новые станции метро и МЦК.

"Количество граждан, которые пользуются общественным транспортом тоже увеличивается. Не так давно введена первая очередь линии на Некрасовку, четыре станции открылись. Район был очень тяжелым с точки зрения транспортной доступности. Теперь там совсем другое ощущение жизни", - сказал Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Но это только первая часть, отметил мэр, поскольку идет пересадка на Таганско-Краснопресненскую ветку, которая и так перегружена. Задача московских властей - построить еще 4-5 станций, до "Авиамоторной".

"Мы дадим возможность жителям Некрасовки доехать до центра, и разгрузим фиолетовую ветку процентов на 25", - сказал Собянин, добавив, что реализация этого проекта улучшит транспортную ситуацию для 800 тысяч москвичей.

Второй проект, который будет реализован в ближайшие недели — продление Сокольнической линии до Коммунарки.

"Тоже важный проект, в Новой Москве живут сотни тысяч людей. Сегодня они добираются либо до "Саларьево", оставляют машины, делают пересадку. Это не очень удобный трафик. А все остальные выезжают на Киевское шоссе, Калужское, другие дороги, выезд на МКАД - очень тяжелые истории", - сказал Собянин.