Московские поликлиники будут ремонтировать без их закрытия

Власти города составят четкий график ремонта медучреждений

Московские власти скорректируют график ремонта городских поликлиник. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в программе "Наш город. Диалог с мэром", передает "ТВ Центр".

"Доработаем график ремонта поликлиник и по всем объектам сделаем четкий график по годам, чтобы граждане знали, когда какая поликлиника будет отремонтирована", - сказал Собянин.

Он с сожалением отметил, что это не будет проходить безболезненно, поскольку поликлиники работающие. Однако власти постараются сделать так, чтобы ремонт проходил без остановки приема пациентов там, где это возможно.

"Если они будут закрываться на время ремонта, то это должен быть максимально короткий период", - добавил Собянин.