Медведев потребовал связать регионы единой транспортной сетью

В России также необходимо решить проблемы доступности территорий и создать на местах условия для развития бизнеса

Регионы России необходимо связать единой транспортной сетью, решить проблемы доступности территорий, создать на местах условия для развития бизнеса. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.

Премьер напомнил, что уже утвержден план модернизации и развития магистральной инфраструктуры. Документ предусматривает расширение важнейших транспортных магистралей, в первую очередь, коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток". Необходимо обеспечить транзит и экспорт грузов, для чего нужно развивать сеть морских, речных и воздушных портов, автомобильных и железных дорог. На эти цели, по словам главы правительства, в течение пяти ближайших лет будет направлено свыше шести триллионов рублей, передает "ТВ Центр".

"В полтора раза мы планируем увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, будем создавать основу и для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Отдельное внимание также внутренним водным путям, авиасообщению. Здесь должно увеличиться число межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, которые летают, минуя Москву. Продолжим мы субсидировать и региональные маршруты, пополняя парк воздушных судов", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен