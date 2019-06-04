ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев потребовал связать регионы единой транспортной сетью

22:33
  • вторник
  • 04 июня 2019

В России также необходимо решить проблемы доступности территорий и создать на местах условия для развития бизнеса

Регионы России необходимо связать единой транспортной сетью, решить проблемы доступности территорий, создать на местах условия для развития бизнеса. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.

Премьер напомнил, что уже утвержден план модернизации и развития магистральной инфраструктуры. Документ предусматривает расширение важнейших транспортных магистралей, в первую очередь, коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток". Необходимо обеспечить транзит и экспорт грузов, для чего нужно развивать сеть морских, речных и воздушных портов, автомобильных и железных дорог. На эти цели, по словам главы правительства, в течение пяти ближайших лет будет направлено свыше шести триллионов рублей, передает "ТВ Центр".

"В полтора раза мы планируем увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, будем создавать основу и для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Отдельное внимание также внутренним водным путям, авиасообщению. Здесь должно увеличиться число межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, которые летают, минуя Москву. Продолжим мы субсидировать и региональные маршруты, пополняя парк воздушных судов", - сказал Медведев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.