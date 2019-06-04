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Путин пожелал российским мусульманам счастья и процветания

22:14
  • вторник
  • 04 июня 2019

Президент встретился с председателем Совета муфтиев по случаю Ураза-байрам

Мусульмане отмечают один из главных праздников - Ураза-Байрам. Он означает окончание месяца священного поста Рамадан.

В Москве главные торжества прошли в Соборной мечети. Молельный зал открылся еще на рассвете. В этот день в столице в массовых молитвах приняли участие сотни тысяч человек. А всего по России праздник отметили около 20 миллионов мусульман. Поздравления верующим направил Владимир Путин.

На встрече с главой Союза муфтиев России Равилем Гайнутдином президент отметил вклад мусульманских религиозных организаций в единение народов нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня утром я уже направил свое приветственное слово, поздравление всем мусульманам России с началом праздника Ураза-байрам, окончанием Рамадана. Но хочу еще раз на встрече с вами пожелать всем мусульманам России, которые являются неотъемлемой частью нашей многонациональной большой страны, счастья, благополучия, успехов и процветания", - сказал Путин.

Видео: как мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

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