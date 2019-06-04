Трамп заинтриговал Британию "феноменальной" торговой сделой

Потенциальный будущий премьер Борис Джонсон разговаривать тет-а-тет с хозяином Белого дома отказался

Во вторник в небо Лондона взмыл гигантский надувной младенец в подгузнике, очень похожий на Дональда Трампа, а на улицы города вышли тысячи людей. Так британские подданные выражают своё отношение к визиту президента США в столицу Соединённого королевства. Сам же гость из-за океана, не обращая внимания на массовые протесты, продолжает выполнять программу своего пребывания в Лондоне. Он уже встретился с пока ещё премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Младенец Трамп с телефоном в руке - на Парламентской площади. Президент, сидящий на унитазе и пишущий в "Твиттер" - на площади Трафальгарской. Спустя год главе США в Соединенном королевстве по-прежнему не рады, передает "ТВ Центр".

У каждого свои причины не жаловать Дональда Трампа. Женщины считают, что он их не любит. Точнее, любит совсем не так, как хотелось бы любой уважающей себя феминистке. Романтичные студенты уверены, что президент слишком вяло борется с глобальным потеплением. Этнические меньшинства не довольны его миграционной политикой. Есть, кроме того, и личные обиды. Мэр Лондона сокрушается по поводу того, что Трамп назвал его лузером. Принц Гарри оскорблен за жену Меган Маркл, которую заокеанский гость обозвал "гаденькой". Ну а глава Лейбористской партии Джереми Корбин, как и надлежит главному оппозиционному политику Королевства, солидарен со всеми негодующими.

"Я хочу сказать нашему гостю! Вы, один из самых узнаваемых людей в мире, повергаете этот мир в расизм, женоненавистничество, религиозную ненависть. Это не те принципы, по которому привык жить старый свет. Знаете что? Вместе мы можем изменить ситуацию. Вместе мы можем принести мир и справедливость! Спасибо всем собравшимся, за то, что вы сегодня здесь ради мира, справедливости и разоружения", - сказал он.

Пока тысячи британцев встречали Трампа неприличными жестами и призывами убираться домой, сам глава Белого дома на голубом глазу утверждал, что это – fake news.

Своя, выгодная только Трампу реальность - и в политических вопросах. Тереза Мэй, по мнению американского главы, проделала отличную работу в отношении Брекзита. И ничего, что добилась она разве что собственной отставки. Также президент уверен, что жесткий развод с Евросоюзом - без отступных - пойдет Великобритании только на пользу. Готов даже заключить с Лондоном выгодную сделку. Видимо, в качестве компенсации.

"Сегодня мы с премьер-министром обсудили наши экономические отношения. США остаются привержены феноменальной торговой сделке между Вашингтоном и Лондоном", - отметил Трамп.

Мэй, до сих пор убежденная, что покинуть ЕС Лондон должен все-таки по заключенному в Брюсселе соглашению, изо всех сил пыталась сглаживать углы. Как водится, в безвыходных для премьера ситуациях помог российский вопрос.

"Если мы оказывались перед лицом угрозы, Британия и США всегда стояли плечом к плечу и действовали вместе. Например, в ситуации, когда Россия применила смертоносное вещество на улицах нашей страны, президент Америки выслал 60 российских дипломатов из США. Это огромный вклад в наше общее дело", - сказала Мэй.

Только это у Лондона с Вашингтоном общее дело. У американцев же дело всегда лишь свое. Трамп без стеснений уже заявил британскому истеблишменту в ходе переговоров: следующим премьером Соединенного Королевства он хочет видеть своего фаворита - Бориса Джонсона, который, кстати, от встречи с заокеанским патроном отказался - официально слишком занят, на самом деле - скорее всего, не хочет стать жертвой дурной репутации Трампа. Британская пресса, тем не менее, ищет плюсы для себя: совместные фотографии главы США и премьера Джонсона точно привлекут внимание читателя.

Трамп, похоже, вообще особо не церемонится - ни с британским суверенитетом, ни с британскими многовековыми традициями. В аэропорту фамильярно похлопал принца Уэльского по плечу. На банкете и вовсе вопреки всем протоколам приобнял королеву. А во время экскурсии по галерее не потрудился даже узнать собственный подарок, который преподнес монаршей семье в прошлом году. Таков он, американский президент. Либо всё по его правилам, либо - война. Как минимум, торговая.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".