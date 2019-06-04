Выпивший жидкость для промывки труб Алибасов госпитализирован

Продюсер получил ожог пищевода

Известного продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в столице. По данным телеграмм-каналов, он доставлен в токсикологическое отделение института скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru), Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. "Мужчина решил, что в ней вода и сделал большой глоток. На место инцидента тут же были вызваны медики", - отмечается в сообщении.

О том, насколько серьезные травмы получил продюсер, станет известно позднее. По данным СМИ, причин для беспокойства нет.

В марте сообщалось о госпитализации супруги Алибасова актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Позднее стало известно, что это плановое обследование.