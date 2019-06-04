Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной

Образ Джулии Ванг придумали продюсеры шоу

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что генетически является мужчиной. Об этом пишет URA.RU.

По словам ведьмы, у нее синдром Морриса — врожденное заболевание, при котором человек выглядит как женщина, однако генетически является мужчиной. Синдром Морриса возникает у мужчин из-за врожденной потерянной чувствительности к мужским половым гормонам.

"У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д’Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", - написала Ванг в Instagram. Образ из шоу, по ее признанию, придумали продюсеры. "Я пошел на шоу ради своего любимого", - отметила Ванг, говоря о себе в мужском роде.

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