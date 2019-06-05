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В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

08:15
  • среда
  • 05 июня 2019

Аттракцион не был прочно закреплен

В Тольятти следственный комитет возбудил уголовное дело после опрокидывания батута. Пострадали двое детей шести и восьми лет, передает "ТВ Центр".

Как выяснилось в результате расследования, аттракцион не был прочно закреплен. 1 июня в день защиты детей при порыве ветра конструкция опрокинулась. Этот момент запечатлела камера наблюдения. Одна девочка выбралась самостоятельно, остальным помогли взрослые.

Владельцам аттракциона уже предъявлены обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Это не первое происшествие с батутом. На прошлой неделе в Улан-Уде тяжелые травмы получили четверо детей. Двое из них до сих пор в реанимации.

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