Киев решил отнять имущество у ставших россиянами жителей Донбасса

Соответствующий законопроект внесен в Раду

В Верховную раду внесен законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые добровольно получили российское гражданство, передает "ТВ Центр".

Информация появилась накануне в электронной системе украинского парламента. Инициатором документа стал бывший министр здравоохранения Олег Мусий. Пока текст законопроекта не обнародован.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить гражданство России в упрощенном порядке. И уже через несколько дней миграционные службы ЛНР и ДНР начали прием заявлений. В Донецке люди занимали очереди с пяти часов утра.