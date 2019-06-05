ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев решил отнять имущество у ставших россиянами жителей Донбасса

08:30
  • среда
  • 05 июня 2019

Соответствующий законопроект внесен в Раду

В Верховную раду внесен законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые добровольно получили российское гражданство, передает "ТВ Центр".

Информация появилась накануне в электронной системе украинского парламента. Инициатором документа стал бывший министр здравоохранения Олег Мусий. Пока текст законопроекта не обнародован.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить гражданство России в упрощенном порядке. И уже через несколько дней миграционные службы ЛНР и ДНР начали прием заявлений. В Донецке люди занимали очереди с пяти часов утра.

Новости по теме
Последствия обстрелов жилых районов Донбасса
Последствия обстрелов жилых районов Донбасса
Российский паспорт
Российский паспорт
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Паспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.