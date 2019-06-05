Российские врачи спасают пострадавших во время войны в Сирии детей

Медики работают в Дамаске

Группа российских врачей прибыла в Дамаск. Они окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в протезировании. Особое внимание - детям, пострадавшим во время войны, самых тяжелых пациентов отправят на лечение в Россию.

Война в Сирии коснулась буквально каждой семьи, тысячи человек навсегда остались инвалидами. В том числе, дети, передает "ТВ Центр".

В госпитале в Дамаске вместе с сирийскими коллегами работают и российские специалисты. Наши врачи делятся опытом.

Каждому пациенту максимальное внимание. После тщательного обследования медики собирают консилиум. Самых тяжелых больных наши врачи готовы отправить в российские медцентры. Для многих пострадавших это единственный шанс на спасение.

В этом центре Дамаска сначала принимали только сирийских солдат, раненных на войне, но позже открыли двери для всех пострадавших. Хирурги, физиотерапевты и протезисты в этом госпитале давно стали психологами. Каждому пациенту нужно физически помочь встать на ноги. И морально не опустить руки.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".