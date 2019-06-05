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Стали известны последствия отравления Алибасова

08:23
  • среда
  • 05 июня 2019

Жидкость для промывки труб может быть смертельно опасной

Врачи оценили состояние госпитализированного продюсера Бари Алибасова, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.  
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Бари Алибасов-младший рассказал РИА Новости, что его отец, находясь в студии звукозаписи, вместо сока выпил жидкость для очистки труб: "Перепутал стаканы". 71-летний продюсер получил ожог пищевода. По данным врачей, его состояние оценивается как стабильное, его жизнь вне опасности. 

Доктор химических наук Игорь Родин сказал, что человек, получивший сильный ожог пищевода, всю оставшуюся жизнь вынужден есть через трубочку. "От щелочи любая ткань разъедается, и очень сильные ожоги остаются, плохо заживающие. Зависит от количества - если глоток выпил, то ничего страшного и смертельного не будет. Если выпил больше, то и умереть можно", - сообщил Родин порталу 5-tv.ru

Ранее сообщалось, что организатор и руководитель группы "На-На" случайно выпил жидкость для промывки труб "Крот". Его начали откачивать в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сейчас он находится в токсикологическом отделении  института скорой помощи имени Склифосовского.

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