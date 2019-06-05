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Российский Су-35 окунул шпиона США в волну турбулентности

08:35
  • среда
  • 05 июня 2019

Истребитель поставил под угрозу жизнь пилота и экипажа

Российский истребитель Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon.

Военные США назвали второй перехват небезопасным, поскольку российский самолет пролетел мимо на высокой скорости, чем вызвал волну турбулентности, пишет "Газета.Ru". Второй перехват длился 28 минут. Все три перехвата завершились за 175 минут.

Су-35 поставил под угрозу пилотов и членов экипажа, такие действия со стороны России абсолютно безответственны, считает в пресс-службе Шестого флота США. P-8A Poseidon действовал в соответствии с международным правом и никого не провоцировал.

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