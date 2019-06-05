"Он ушел счастливым": Немоляева рассказала о последних минутах жизни мужа

Актер Лазарев мечтал о легкой смерти

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что ее муж Александр Лазарев философски относился к смерти и ушел из жизни без страданий.

82-летняя актриса рассказала в эфире передачи "Судьба человека", что ее супруг скончался на даче. Внук актера заметил, что дедушка тяжело дышит. "Мы были не готовы к его уходу. Хотя его смерть была счастливой и быстрой", - заявила Светлана Немоляева.

Александр Лазарев предчувствовал свою кончину, сказала Немоляева. Проблемы с сердцем у него возникли еще до того, как ему исполнилось 30 лет.

Актер умер на 74-м году жизни. "К сожалению, Бог отпустил ему немного лет, - отметила вдова. - Он ушел счастливым. Саша всегда говорил: "Не проси у Бога легкой жизни, а проси легкой смерти". Он часто говорил о смерти. Не жаловался, рассуждал о ней по-философски. Саша всегда считал, что сложнее будет тому из нас, кто останется жить".

Брак Лазарева и Немоляевой продлился 51 год. Они никогда не расставались и жили душа в душу. Правда, на съемочной площадке у них случались конфликты. "У меня была тяжелая роль в одном из спектаклей. Я все время мотала ногой. Сашу это выводило из себя. Он сказал, чтобы я прекратила. Тогда я стала мотать рукой. Он понял, что спорить со мной бесполезно, и смирился", - вспомнила актриса. По ее словам, на репетициях они забывали, что они муж и жена.

Напомним, Светлана Немоляева стала широко известна после съемок в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные". Александр Лазарев сыграл в таких картинах, как "Бархатный сезон", "Хождение по мукам", "Риск - благородное дело", "Через тернии к звездам".