Савченко предрекла потерю Донбасса

Нардеп разнесла бывшего и нынешнего президентов

Украина может потерять Донбасс, если вступит в Европейский союз и НАТО. К такому мнению пришла депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Нардеп раскритиковала решение бывшего президента Украины Петра Порошенко закрепить в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Это был абсолютно неграмотный шаг. "Если будет внеблоковый статус, то будет мир, и нам это сейчас важно. Если будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса", - заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Также Савченко ополчилась на нынешнего президента Владимира Зеленского. В своих предвыборных обещаниях он утверждал, что проведет референдум о необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО, однако во время недавнего визита в Брюссель президент заявил, что страна не отклонится от намеченного курса, так как об этом "написано в конституции".

Сможет ли Зеленский урегулировать конфликт в Донбассе – это вопрос времени. По мнению Савченко, за пять лет внутриукраинского кризиса ситуация накалилась до предела, поэтому будет либо "Третья мировая война", либо "все-таки мир".

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