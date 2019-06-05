"Порошенко надорвался": Зеленскому посоветовали оставить в покое "Северный поток-2"

Новый президент повторяет ошибки старого

Все попытки Украины противодействовать запуску магистрального газопровода "Северный поток- 2" обречены на провал.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко пытался что-то предпринять, однако у него ничего не вышло, пишет "Газета.Ru".

"Порошенко боролся-боролся - надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", - написал Пушков в Twitter.

Ранее в Брюсселе Зеленский заявил, что Украина будет противодействовать строительству "Северного потока – 2" совместно с Польшей и ее лидером Анджеем Дудой. Для Незалежной принципиально важно сохранить стратегическую роль национальной газотранспортной системы.

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируют завершить в начале 2020 года. Он будет поставлять топливо из России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство стан Европы поддерживают строительство, кроме Украины, Польши, Латвии, Литвы и США.

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