Российское историческое общество публикует секретные документы из архива Минобороны

Документы обнародованы к 75-летию освобождения Европы от нацизма

Российское историческое общество начинает публикацию архивных документов, посвященных 75-летию освобождения Европы от нацизма, передает "ТВ Центр".

Каждую неделю часть из них будет размещаться в разделе "Открытый архив". Документы свидетельствуют о ходе боевых действий Красной Армии, а также помощи советских солдат местному населению. Кроме того, они содержат сведения о наших потерях. При освобождении стран Восточной Европы погибли около 1 миллиона солдат и офицеров Красной Армии. Всего Центральный архив Министерства обороны передал историческому обществу более 2 тысяч оцифрованных документов.