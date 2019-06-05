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Российское историческое общество публикует секретные документы из архива Минобороны

10:02
  • среда
  • 05 июня 2019

Документы обнародованы к 75-летию освобождения Европы от нацизма

Российское историческое общество начинает публикацию архивных документов, посвященных 75-летию освобождения Европы от нацизма, передает "ТВ Центр".

Каждую неделю часть из них будет размещаться в разделе "Открытый архив". Документы свидетельствуют о ходе боевых действий Красной Армии, а также помощи советских солдат местному населению. Кроме того, они содержат сведения о наших потерях. При освобождении стран Восточной Европы погибли около 1 миллиона солдат и офицеров Красной Армии. Всего Центральный архив Министерства обороны передал историческому обществу более 2 тысяч оцифрованных документов.

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