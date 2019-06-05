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Дочь Джоли и Питта принимает гормоны, чтобы стать мужчиной?

09:31
  • среда
  • 05 июня 2019

Шайло якобы давно задумалась о смене пола

Журналисты сообщили, что 13-летняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика. 
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Аргентинская газета La Nacion сообщила, что первый биологический ребенок Питта и Джоли в течение года принимает гормоны, чтобы выглядеть более мужественно. Официального подтверждения эта информация не имеет. 

Судя по последним снимкам в соцсетях, девочке вполне удается выдавать себя за мальчика. Трудно сказать, является ли это результатом гормональной терапии или правильно подобранного гардероба, но Шайло действительно похожа на миловидного парня. 

Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется. В девять лет она потребовала называть ее Джоном. Уже тогда возникли слухи о том, что девочка намерена сменить пол. "Она хочет быть мальчиком, - говорила по этому поводу Джоли. - Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место". 

В конце мая Шайло исполнилось 13 лет. Мама отвела девочку на квест, где ей нужно было выбраться из лабиринта, чтобы не угодить в руки серийного убийцы. По данным СМИ, Шайло планирует еще раз отметить своей 13-летие, но уже вместе с папой. "Шайло обожает своего отца, поэтому провести с ним время - верх ее желаний. Она абсолютно не требовательный ребенок. Скромная вечеринка по случаю дня рождения в доме Брэда с тортом и играми - все, чего она хотела бы", - рассказал осведомленный источник. 

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