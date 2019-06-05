Названы самые важные школьные предметы

Это не основы религии и военное дело

Россияне назвали те школьные предметы, изучение которых считают необходимым.

Почти половина респондентов (43%) хотят, чтобы в учебных заведениях уделялось больше внимания истории и русскому языку. По мнению экспертов, это объясняется тем, что население "испытывает гуманитарный голод" и чувствует, что дети теряют связь со своей культурой.

На втором месте расположилась математика (39%), на третьем – литература, на четвертом (29%) – иностранные языки. Информатика, физика, химия и биология поделили между собой пятое место, пишет газета "Известия".

В последние годы растет интерес к физкультуре, поскольку молодое поколение все чаще выбирает здоровый образ жизни.

Самыми непопулярными предметами оказались домоводство, философия, основы религии и военное дело (2-6%). Это связано с тем, что этим предметы никак не помогут при поступлении в ВУЗ.