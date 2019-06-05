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Тихоокеанский флот усилят "президентским десантом"

10:19
  • среда
  • 05 июня 2019

Новые БДК смогут кардинально менять ситуацию в регионе

В состав Тихоокеанского флота России войдут два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен".

Один из них будет назван в честь советского адмирала Владимира Андреева, который в 1945 году освобождал Южный Сахалин и Курильские острова. Второй будет носить имя Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина, который захватил японскую базу Сейсин в Корее.

Эти БДК получили название "президентский десант", пишет газета "Известия". Они рассчитаны для действий в дальней океанской зоне. На борт одного корабля могут поместиться до 300 морских пехотинцев, 13 боевых танков либо до 36 БТР или БМП. Есть место для вертолетной площадки и крытого ангара.

"Новые БДК могут перевозить батальонную группу с тяжелой техникой, а это достаточно грозная сила, которая может повлиять на развитие ситуации в том или ином районе", - сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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