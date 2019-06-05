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В российских магазинах нашли маринованный шашлык с кишечной палочкой

10:09
  • среда
  • 05 июня 2019

Изготовители шашлыка нарушили санитарные нормы

Эксперты "Росконтроля" исследовали семь образцов шашлыка из свинины в маринаде в ценовой категории от 250 до 450 рублей за килограмм. Результаты проверки имеются в распоряжении ТВЦ.RU. 
В российских магазинах нашли зараженный кишечной палочкой чай

Специалисты закупили шашлык брендов "Останкино", "Мираторг", "Окраина", "Мясновъ", "Глобус", "Ашан" и "О'Кей". Они исследовали продукцию по 50 параметрам и выявили беспрецедентное количество нарушений требований безопасности, говорится на сайте организации. 

Во всех образцах обнаружились следы фекального загрязнения, которое устанавливается по наличию в продукте бактерий группы кишечной палочки. Это свидетельствует о том, что изготовители шашлыка нарушили санитарные нормы. В шашлыке марок "Окраина", "Мясновъ", "Ашан", "О'Кей", "Останкино" оказалось недопустимо много мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. К этим организмам относят в том числе бактерии, дрожжи и плесневые грибы. Также выяснилось, что в полуфабрикат "Окраина" попали листерии - возбудители опасного инфекционного заболевания листериоза. В "Мяснове" нашлись консерванты, сорбиновая и бензойная кислота, но в незначительном количестве. 

"Обсеменение микрофлорой, реализуемой в торговых точках продукции может происходить на разных этапах, начиная от производства животноводческого сырья и заканчивая прилавком, - рассказала главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова. - Выявленные нарушения требований безопасности могут говорить о неудовлетворительном санитарном состоянии предприятия, о нарушениях технологии переработки сырья и производства продукции либо о недостаточном входном контроле сырья, в том числе ветеринарном. Возможно и увеличение обсемененности при хранении и транспортировке". 

Сотрудники "Росконтроля" не рекомендовали покупать вышеперечисленные товары, но при этом отметили, что тщательная прожарка полностью убивает все бактерии в шашлыке. 

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