"Состояние тяжелое": медики борются за жизнь Бари Алибасова

У него может начаться внутреннее кровотечение

В справочной службе института скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние музыкального продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое.

"Состояние тяжелое, температура 36,9", - рассказали РИА Новости в медицинском учреждении. 71-летний продюсер, который получил ожог пищевода после употребления жидкости для прочистки труб "Крот", находится в токсикологическом отделении.

Один из медиков не исключил, что в ближайшее время у Алибасова может начаться внутреннее кровотечение. "Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое", - цитирует его портал "Дни.ру".

Сколько дней продюсер пробудет в больнице, неизвестно. Родным Алибасова передали его вещи.

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что его отец выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок: "Перепутал стаканы". Продюсер сам вызвал врачей. Его начали откачивать в машине скорой помощи по дороге в больницу.