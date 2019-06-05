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Ливни и шквалистый ветер обрушились на российские регионы

11:38
  • среда
  • 05 июня 2019

Ураган бушевал в Северной Осетии, Башкирии и Татарстане

Летнее тепло сменилось на непогоду сразу в нескольких российских регионах. В Северной Осетии оборваны линии электропередачи, обесточенными оказались сотни домов. Похожая ситуация и в Уфе, ветер достигал такой силы, что срывал крыши домов. Ураган бушевал и в соседнем Екатеринбурге.

Мощнейший циклон принес ливни, а также шквалистый ветер в Северную Осетию. В некоторых районах республики выпал град размером с перепелиное яйцо, а шквалистый ветер валил деревья. Населенные пункты оказались обесточены в пяти районах. Сейчас подачу электроэнергии почти везде возобновили, передает "ТВ Центр".

Восстанавливают электроснабжение и в одном из районов Башкирии. Там тоже два дня бушевала непогода. Шквалистый ветер оставила без крыши 27 строений, среди которых 9 жилых домов и школа. Поваленные деревья перекрыли трассу из Уфы в аэропорт. Чтобы быстрее проехать водители сами расчищали себе дорогу.

А в Татарстане без крыши осталась районная больница. На тот момент в стационаре Пестрецов находились 50 медиков и почти 90 пациентов. Только чудом никто не пострадал.

В Екатеринбурге городские службы задействовали тяжелую технику - слишком массивные деревья обрушились на припаркованные автомобили. Их владельцам теперь предстоит разбираться, каким образом получить компенсацию за испорченную собственность.

Иван Колесников, Дмитрий Семенов, ТВ Центр. 

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