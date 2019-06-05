Раскрыто содержание секретных документов Минобороны об операциях Красной Армии

Тексты уникальных бумаг опубликованы в Сети

Под грифом "секретно". Российское историческое общество начало публиковать уникальные документы, посвящённые 75-летию освобождения Европы от нацистских захватчиков. В архивах Минобороны более двух тысяч страниц. В подробностях расписаны операции Красной Армии и подвиги Героев - советских солдат, которые ценой собственных жизней спасли европейские страны от Третьего рейха, передает "ТВ Центр".

Тысячи постановлений, служебных записок и распоряжений. Большинство бумаг под грифом "секретно". Сухим языком цифр и приказов рассказывается о продвижении Красной Армии к Берлину, положении населения в разоренных городах, миллионах погибших и следах бесчеловечных преступлений, которые оставили после себя солдаты вермахта. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия: одна за другой - даты освобождения европейских городов. И, вопреки заявлениям некоторых зарубежных политиков, никаких приказов насаждать собственные порядки.

"В занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую в Румынии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать, церквей и молитвенных домов не трогать, румынских порядков не ломать и советских порядков не вводить", - говорится в одном из постановлений Государственного комитета обороны за подписью Сталина.

Сегодня власти некоторых европейских стран активно сносят памятники воинам-освободителям и называют их оккупантами. Но опубликованные бумаги перечеркивают попытки фальсифицировать историю. Советских военных тогда, в 1945 году, население встречало с цветами в руках. Навстречу бойцам выходили целыми городами, выносили им еду и воду. А солдатам, как ясно из документов, было предписано вести себя дружелюбно. Местным жителям Советских Союз, сам лежавший в руинах, поставлял продовольствие и лекарства.

"В целях улучшения снабжения продовольствием населения города Праги советским военным командованием выделено в распоряжение Городского самоуправления необходимое количество зерна, крупы и соли. В связи с этим начиная с 4 июня 1945 года устанавливаются повышенные нормы отпуска хлеба, крупы и соли на одного человека", - говорится в одном из опубликованных документов.

В открытом доступе пока только часть уникального архива. Каждую неделю он будет пополняться новыми файлами. А чтобы правду о войне знали не только в нашей стране, но и за ее пределами, рассекреченные документы покажут в Европе. Российское историческое общество проведет там несколько тематических выставок.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".