Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Усиление санкций не отразилось на показателе

За прошедший год Россия достигла шестилетнего максимума с показателем 2,3%. Рекордный рост экономики. Об этом говорится в докладе Всемирного Банка, передает "ТВ Центр".

По мнению аналитиков, такой результат вызван увеличением прибыли от экспорта, реализацией нескольких крупных энергетических проектов, повышением мировых цен на нефть, а также проведением чемпионата мира по футболу. При этом подчёркивается, что на российский экономический показатель не повлияло усиление санкций и давление мирового финансового рынка.