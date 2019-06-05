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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

11:53
  • среда
  • 05 июня 2019

Усиление санкций не отразилось на показателе

За прошедший год Россия достигла шестилетнего максимума с показателем 2,3%. Рекордный рост экономики. Об этом говорится в докладе Всемирного Банка, передает "ТВ Центр".

По мнению аналитиков, такой результат вызван увеличением прибыли от экспорта, реализацией нескольких крупных энергетических проектов, повышением мировых цен на нефть, а также проведением чемпионата мира по футболу. При этом подчёркивается, что на российский экономический показатель не повлияло усиление санкций и давление мирового финансового рынка.

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