ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немецкий банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

11:58
  • среда
  • 05 июня 2019

Причиной стали долги Каракаса

Крупнейший по сумме активов банк Германии конфисковал 20 тонн венесуэльского золота. По данным агентства Bloomberg, причиной стали долги Каракаса. В 2016 году правительство Венесуэлы заключило соглашение с Deutsche Bank и получило кредит на сумму 750 миллионов долларов. Золото оставили в качестве залога. Срок договора истекал в 2021 году, однако, по версии источников в финансовой организации, Каракас пропускал процентные платежи, и банк досрочно прекратил действие соглашения.

Напомним, в конце прошлого года США ввели в отношении Венесуэлы санкции, которые не позволяют другим странам обмениваться золотом с южно-американской страной. В ноябре 2018 года Великобритания отказалась возвращать Каракасу 80 тонн драгоценных металлов. По факту Лондон  присвоил более миллиарда долларов.

Главное сегодня
Золото в немецком банке
Золото в немецком банке
Жители Венесуэлы
Жители Венесуэлы
Нефтедобыча в Венесуэле
Нефтедобыча в Венесуэле
Биржевой брокер в Германии
Биржевой брокер в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.