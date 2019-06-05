Немецкий банк конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Причиной стали долги Каракаса

Крупнейший по сумме активов банк Германии конфисковал 20 тонн венесуэльского золота. По данным агентства Bloomberg, причиной стали долги Каракаса. В 2016 году правительство Венесуэлы заключило соглашение с Deutsche Bank и получило кредит на сумму 750 миллионов долларов. Золото оставили в качестве залога. Срок договора истекал в 2021 году, однако, по версии источников в финансовой организации, Каракас пропускал процентные платежи, и банк досрочно прекратил действие соглашения.

Напомним, в конце прошлого года США ввели в отношении Венесуэлы санкции, которые не позволяют другим странам обмениваться золотом с южно-американской страной. В ноябре 2018 года Великобритания отказалась возвращать Каракасу 80 тонн драгоценных металлов. По факту Лондон присвоил более миллиарда долларов.