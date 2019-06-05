США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400

Анкара не должна иметь вооружение, созданное противостоять американским ракетам

США предъявили Турции ультиматум: Анкара не получит американские самолёты F-35, если не откажется от закупок российских комплексов С-400 "Триумф", передает "ТВ Центр".

Такое заявление сделала американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. Она подчеркнула, что Москва - главный соперник США и НАТО, который постоянно пытается ослабить альянс, и Анкара не должна иметь вооружение, созданное противостоять американским ракетам.

США уже не первый раз грозят санкциями за приобретение С-400. Но ещё до этого шантажа власти Турции подчёркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", первая партия которых должна поступить уже в следующем месяце.