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США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400

12:08
  • среда
  • 05 июня 2019

Анкара не должна иметь вооружение, созданное противостоять американским ракетам

США предъявили Турции ультиматум: Анкара не получит американские самолёты F-35, если не откажется от закупок российских комплексов С-400 "Триумф", передает "ТВ Центр".

Такое заявление сделала американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон. Она подчеркнула, что Москва - главный соперник США и НАТО, который постоянно пытается ослабить альянс, и Анкара не должна иметь вооружение, созданное противостоять американским ракетам.

США уже не первый раз грозят санкциями за приобретение С-400. Но ещё до этого шантажа власти Турции подчёркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", первая партия которых должна поступить уже в следующем месяце.

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