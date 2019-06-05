ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нижнем Новгороде на проектную мощность вышел новый сортировочный комплекс

12:26
  • среда
  • 05 июня 2019

До 2024 года в стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов

В Нижнем Новгороде после полной модернизации оборудования на проектную мощность вышел новый сортировочный комплекс. Это один из крупнейших мусороперерабатывающих заводов России, современный и соответствующий мировым экологическим стандартам. Он способен переработать 500 тысяч тонн мусора в год.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год здесь принимают и сортируют отходы. Один из крупнейших в России мусоросортировочный комплекс под Нижним Новгородом теперь работает на полную мощность. 60 тонн в час, 470 тысяч тонн – в год. Процесс автоматизирован: оптические сканеры на ленте со скоростью два метра в секунду разделяют бумагу, металл, стекло, пластик – все, что подлежит дальнейшей переработке. На некоторых этапах без контроля людей не обойтись. Персонал работает в две смены, передает "ТВ Центр".

Разные виды пластика закупают разные производители вторсырья. Из бутылок могут снова сделать упаковку, комплектующие для автопрома, тазики, ковры и даже одежду. В природе полиэтиленовые пакеты будут разлагаться примерно 100 лет, а пластиковые бутылки и канистры переживут века! Новая система отходов призвана избавить страну от свалок и улучшить экологическую обстановку. И начинается все с раздельного сбора мусора. 

"В установленные баки попадает микс из товарных фракций: пластик и стекло, металл и бумага. Функция нашего завода как раз и заключается в том, чтобы разделить эти товарные фракции по видам и материалам, чтобы дальнейшему потребителю дать эту фракцию в чистом виде, чтобы он мог ее в своей технологической цепочке использовать сразу же", - пояснил заместитель генерального директора по эксплуатации мусоро-сортировочного комплекса Илья Беляков.

На захоронение идут только не пригодные для дальнейшей переработки материалы. Промышленные, строительные, сельхозотходы, ветки – все, что не наносит ущерб экологической среде. Мелкий бытовой мусор перерабатывают в компост для благоустройства территорий, строительства дорог и тротуаров. Один из крупнейших в мире, завод построен по мировым экологическим стандартам с учётом российских реалий – например, того факта, что не все еще научились разделять отходы. Теперь сюда даже водят экскурсии.

До 2024 года в стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. А устаревшие полигоны после рекультивации и очистки смогут превратиться в парки и другие общественные пространства.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.