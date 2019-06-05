В Нижнем Новгороде на проектную мощность вышел новый сортировочный комплекс

До 2024 года в стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов

В Нижнем Новгороде после полной модернизации оборудования на проектную мощность вышел новый сортировочный комплекс. Это один из крупнейших мусороперерабатывающих заводов России, современный и соответствующий мировым экологическим стандартам. Он способен переработать 500 тысяч тонн мусора в год.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год здесь принимают и сортируют отходы. Один из крупнейших в России мусоросортировочный комплекс под Нижним Новгородом теперь работает на полную мощность. 60 тонн в час, 470 тысяч тонн – в год. Процесс автоматизирован: оптические сканеры на ленте со скоростью два метра в секунду разделяют бумагу, металл, стекло, пластик – все, что подлежит дальнейшей переработке. На некоторых этапах без контроля людей не обойтись. Персонал работает в две смены, передает "ТВ Центр".

Разные виды пластика закупают разные производители вторсырья. Из бутылок могут снова сделать упаковку, комплектующие для автопрома, тазики, ковры и даже одежду. В природе полиэтиленовые пакеты будут разлагаться примерно 100 лет, а пластиковые бутылки и канистры переживут века! Новая система отходов призвана избавить страну от свалок и улучшить экологическую обстановку. И начинается все с раздельного сбора мусора.

"В установленные баки попадает микс из товарных фракций: пластик и стекло, металл и бумага. Функция нашего завода как раз и заключается в том, чтобы разделить эти товарные фракции по видам и материалам, чтобы дальнейшему потребителю дать эту фракцию в чистом виде, чтобы он мог ее в своей технологической цепочке использовать сразу же", - пояснил заместитель генерального директора по эксплуатации мусоро-сортировочного комплекса Илья Беляков.

На захоронение идут только не пригодные для дальнейшей переработки материалы. Промышленные, строительные, сельхозотходы, ветки – все, что не наносит ущерб экологической среде. Мелкий бытовой мусор перерабатывают в компост для благоустройства территорий, строительства дорог и тротуаров. Один из крупнейших в мире, завод построен по мировым экологическим стандартам с учётом российских реалий – например, того факта, что не все еще научились разделять отходы. Теперь сюда даже водят экскурсии.

До 2024 года в стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. А устаревшие полигоны после рекультивации и очистки смогут превратиться в парки и другие общественные пространства.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".