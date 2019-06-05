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Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" открылся в Ставрополе

12:47
  • среда
  • 05 июня 2019

В рамках мероприятия будут организованы образовательные и деловые площадки

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" открылся в Ставрополе. Гостями молодёжного праздника стали 2,5 тысячи человек из 23 стран, передает "ТВ Центр".

На центральном стадионе города прошла красочная церемония открытия. Отдельным героем праздника стал один из исторических символов города - южный мамонт. В рамках фестиваля будут организованы образовательные и деловые площадки, пройдут культурные и спортивные мероприятия и серия международных дискуссий. 

"Я благодарен каждому участнику открытия и тем десяткам тысяч людей, которые готовили праздник. Самые талантливые дети приехали к нам. Сегодня площадка Ставрополья является площадкой для их развития. Давайте сделаем эту площадку доброй, настоящей и счастливой", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"
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