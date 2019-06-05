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Минобороны прокомментировало "небезопасный" маневр Су-35

11:01
  • среда
  • 05 июня 2019

Инцидент произошел накануне над Средиземным морем

Минобороны России опровергло заявление США о небезопасном перехвате истребителем Су-35 американского разведывательного самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Оборонное ведомство отметило, все полеты российских самолетов прошли в соответствии с международными правилами, никто их не нарушал, пишет РИА Новости. Кроме того, обращений российскому командованию от американской стороны не поступало.

Ранее Шестой флот США заявил, что Су-35 перехватил P-8A Poseidon три раза за три часа. Второй перехват прошел "небезопасно", поскольку российский самолет на высокой скорости и на близком расстоянии прошел мимо разведчика США, создав тем самым угрозу для экипажа.

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