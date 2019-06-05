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Зеленский резко высказался в адрес российского руководства

11:27
  • среда
  • 05 июня 2019

Под обстрелами продолжают гибнуть люди

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренном обострении ситуации в Донбассе.
Зеленский неожиданно передумал о переговорах с Россией

По данным главы государства, за последнее время при обстрелах Донбасса погибли трое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.

"Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - написал он в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что разговаривать с Украиной с позиции силы недопустим, а произошедшее будет обсуждаться в ходе консультаций с европейскими партнерами в Брюсселе.

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