Как две капли воды: Мелания Трамп скопировала стиль Меган Маркл

Герцогиня стала источником модного вдохновения для первой леди США

Жену американского президента Меланию Трамп поймали на копировании стиля герцогини Сассекской Меган Маркл.

Журналисты заметили, что первая леди США, которая сопровождает своего супруга во время трехдневного государственного визита в Великобританию, выбрала одежду в классическом стиле, словно подражая Меган Маркл.

Например, в Букингемский дворец жена Трампа прибыла в широкополой шляпе с темно-синей лентой и белом платье с темно-синим поясом. В похожем наряде герцогиню Сассекскую видели в прошлом году на ипподроме в английском городе Аскот.

На банкет, устроенном в честь Трампа, Мелания надела длинное ослепительно белое платье без рукавов, которое напомнило одеяние Маркл на прошлогоднем свадебном приеме.

Любители моды также обратили внимание, что длинное бежевое пальто, в котором Мелания Трамп пришла на встречу с британским премьер-министром Терезой Мей, как две капли воды похоже на пальто герцогини Сассекской.

Эксперт моды Бетани Хамер сказала Daily Express, что Мелания Трамп, по-видимому, использует сдержанный стиль Меган Маркл для вдохновения. "Меган всегда выглядит безупречно и с помощью своего стиля производит впечатление уверенности и профессионализма, поэтому она является идеальным источник модного вдохновения для такой высокопоставленной фигуры, как первая леди", - сказала Хамер. По словам эксперта, герцогиня Сассекская на личном примере доказала, что представитель королевской семьи может одеваться стильно, следуя своим предпочтениям, но при этом не нарушая общепринятые нормы.

Ранее сообщалось, что принц Гарри чувствовал себя не в своей тарелке во время приема, устроенного в Букингемском дворце в честь Трампа. Дело в том, что его супруга назвала американского лидера женоненавистником, а тот повесил на нее ярлык гадкой женщины. По словам очевидцев, из-за этого конфликта принц старался держаться от Трампа и его жены подальше. Напомним, что Меган Маркл не явилась на тожественное мероприятие в резиденции британских монархов, сославшись на загруженность после рождения первенца.

Видео: Кейт Миддлтон в тиаре на приеме в Букингемском дворце