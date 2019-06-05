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Названа самая бесполезная ягода

11:51
  • среда
  • 05 июня 2019

Химические удобрения убивают ее пищевую ценность

Голубика и брусника являются наиболее полезными ягодами, поскольку они являются некультивируемыми и их не накачивают вредными веществами.
Что будет, если есть много черники?

А вот при выращивании клубники чаще всего используют химические удобрения, так как пытаются получить больше ягод с меньшей площади. Из-за этого пищевая ценность клубники становится минимальной.

"То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава", - рассказали врачи.

Во всех ягодах присутствуют витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и селен, пишет РИА Новости. Они благоприятно влияют на сердце, нервную и иммунную системы. Ягоды можно есть каждый день по 100-120 грамм.

Специалисты напомнили, что ягоды разрешено употреблять даже людям с сахарным диабетом. Но тем, у кого панкреатит, гастрит и язва, ягоды противопоказаны.

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