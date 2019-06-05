На митинг против премьера Чехии вышли 120 тысяч человек

Политика подозревают в мошенничестве

Более 120 тысяч человек вышли на массовый антиправительственный митинг в Праге. Люди требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, передает "ТВ Центр".

В акции приняли участие представители нескольких политических партий, студенты и деятели культуры. На Вацлавской площади развернули плакаты с надписями: "Отрекись" и "Остановите коррупцию". Граждане подозревают премьера в мошенничестве, а именно в присвоении субсидий от Евросоюза. Эта акция протеста в Чехии стала крупнейшей за последние 7 лет.