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На митинг против премьера Чехии вышли 120 тысяч человек

12:14
  • среда
  • 05 июня 2019

Политика подозревают в мошенничестве

Более 120 тысяч человек вышли на массовый антиправительственный митинг в Праге. Люди требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, передает "ТВ Центр".

В акции приняли участие представители нескольких политических партий, студенты и деятели культуры. На Вацлавской площади развернули плакаты с надписями: "Отрекись" и "Остановите коррупцию". Граждане подозревают премьера в мошенничестве, а именно в присвоении субсидий от Евросоюза. Эта акция протеста в Чехии стала крупнейшей за последние 7 лет.

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