Россияне молятся за выпившего яд Алибасова

Тем временем продюсер начал самостоятельно дышать

Вадим Горожанкин, пиар-директор Бари Алибасова, сообщил, что у продюсера диагностировали четвертую степень ожога желудка.

Состояние 71-летнего продюсера, который находится в токсикологическом отделении института скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как тяжелое.

"Состояние тяжелое, четвертая степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка, - рассказал РИА Новости Вадим Горожанкин. - Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо".

По его словам, Алибасову может понадобиться несколько месяцев для окончательного выздоровления.

Интернет-пользователей шокировала новость об отравлении продюсера. "Бари, ну как так-то?! Выздоравливайте!", "Мое сердце с вами!", "Очень сильно держу за Вас кулачки, чтобы Вы скорее поправились и радовали нас своей жизнерадостностью, улыбками, смехом", "Поправляйтесь, Бари Каримович. Молюсь за вас!" - написали сочувствующие люди.

Организатора и руководителя группы "На-На" госпитализировали 4 июня. Он случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот", приняв ее за сок. "Перепутал стаканы", - объяснил произошедшее Бари Алибасов-младший.

Ранее доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что человек, получивший сильный ожог пищевода, всю оставшуюся жизнь вынужден есть через трубочку.