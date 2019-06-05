ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне молятся за выпившего яд Алибасова

12:05
  • среда
  • 05 июня 2019

Тем временем продюсер начал самостоятельно дышать

Вадим Горожанкин, пиар-директор Бари Алибасова, сообщил, что у продюсера диагностировали четвертую степень ожога желудка. 
"Состояние тяжелое": медики борются за жизнь Бари Алибасова

Состояние 71-летнего продюсера, который находится в токсикологическом отделении института скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как тяжелое. 

"Состояние тяжелое, четвертая степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка, - рассказал РИА Новости Вадим Горожанкин. - Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо". 

По его словам, Алибасову может понадобиться несколько месяцев для окончательного выздоровления. 

Интернет-пользователей шокировала новость об отравлении продюсера. "Бари, ну как так-то?! Выздоравливайте!", "Мое сердце с вами!", "Очень сильно держу за Вас кулачки, чтобы Вы скорее поправились и радовали нас своей жизнерадостностью, улыбками, смехом", "Поправляйтесь, Бари Каримович. Молюсь за вас!" - написали сочувствующие люди.   

Организатора и руководителя группы "На-На" госпитализировали 4 июня. Он случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот", приняв ее за сок. "Перепутал стаканы", - объяснил произошедшее Бари Алибасов-младший. 

Ранее доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что человек, получивший сильный ожог пищевода, всю оставшуюся жизнь вынужден есть через трубочку. 

 

Читайте также:
Новости по теме
Бари Алибасов
Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.