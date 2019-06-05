Ученые подготовили сценарий гибели человечества

"Точка невозврата" будет пройдена в 2050 году

Человеческая цивилизация подходит к концу своего существования, мир может оказаться на грани коллапса через 30 лет.

К такому выводу пришли австралийские ученые, ссылаясь на исследования в области изменения климата, пишет "Газета.Ru". Из-за бездействия властей климат изменится настолько, что начнется социальный, экономический и природный кризис.

В 30-е годы XXI века глобальные выбросы достигнут максимальных значений. В 2050 году мир пройдет "точку невозврата", а средняя температура воздуха на Земле поднимется на три градуса выше доиндустриальных значений. "Это неминуемо запустит процессы разрушения ключевых экосистем планеты, включая Арктику, тропические леса Амазонии и коралловые рифы", - рассказали ученые.

Таяние ледников и исчезновение вечной мерзлоты приведет к тому, что количество осадком сократится и произойдет масштабная засуха, пишет агентство URA.RU. Люди начнут испытывает недостаток в воде, некоторые не выдержат воздействия температуры. Начнутся массовые переселения, эпидемии и войны за жизненно-важные ресурсы. Число климатических беженцев может достигнуть миллиарда.