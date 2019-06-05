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Следователи вычислили убийцу экс-спецназовца ГРУ

12:27
  • среда
  • 05 июня 2019

Число задержанных по делу о массовой драке увеличилось

Правоохранительные органы задержали еще двух участников конфликта в Красногорске, в результате которого погиб 35-летний бывший сотрудник ГРУ Никита Белянкин. 
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи установили личность мужчины, который нанес спецназовцу смертельное ранение. Подозреваемому предъявили обвинение. 

"СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Петренко, отметив, что расследование уголовного дела продолжается. 

4 июня стало известно о задержании двух участников конфликта возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Одного из мужчин задержали на борту самолета. 

В Следственном комитете не уточнили имена и гражданство задержанных. Как узнали СМИ, по делу проходят армянин Нарек Степанян, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаев. 

Напомним, 1 июня Никита Белянкин, который служил в Сирии и несколько месяцев назад ушел из ГРУ в чине ефрейтора, заступился на улице за незнакомого мужчину и погиб во время драки. 

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