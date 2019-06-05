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Зеленский: "Слава богу, меня лечит не Супрун"

13:24
  • среда
  • 05 июня 2019

В народе ее называют "доктор Смерть"

Президент Украины Владимир Зеленский презрительно высказался о компетенциях исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
Министр научила украинцев правильно лечиться джин-тоником

Журналист канала "1+1" поинтересовался у главы государства, как он относится к действующему кабинету министров, который вскоре будет переизбран. Зеленский отметил, что знает министров плохо, поскольку среди них нет людей из его команды, но не исключил, что в старой команде есть профессионалы, например, глава МИД Павел Климкин и министр образования Лилия Гриневич.

Однако в отношении главы Минздрава Зеленский ответил так: "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Ульяну Супрун на Украине называют "Доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советами по здоровью. Так, например, она предложила украинцам жарить редиску вместо лука, чтобы сэкономить, а также есть красную икру вместо черной.

Чиновницу неоднократно пытались уволить, но правительство встало на ее защиту, в том числе премьер-министр Владимир Гройсман. По последним данным, Супрун уехала из Украины после инаугурации Зеленского. 

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