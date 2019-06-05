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Кейт Миддлтон вынуждает несчастную Меган Маркл покинуть Британию

13:17
  • среда
  • 05 июня 2019

Меган надоело быть на вторых ролях

Светский обозреватель Роб Шутер сообщил со ссылкой на свои источники в королевской семье, что Меган Маркл решила уехать в США вместе с принцем Гарри и сыном Арчи, чтобы не находиться в тени Кейт Миддлтон.   

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Еще недавно Меган Маркл и принц Гарри собирались увезти новорожденного сына в Ботсвану, но теперь герцогиня Сассекская настроилась показать Арчи своим родственникам и друзьям в США. 

По словам Роба Шутера, это не единственная причина, по которой супруги временно покидают Лондон. "Меган знает, что если она останется в Британии, то она будет жить в тени Кейт Миддлтон. Меган не из тех девушек, которые готовы довольствоваться второй ролью", - цитирует его Daily Express.  По его словам, Гарри и Меган благодаря своей известности могут стать неофициальными королем и королевой Америки. 

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года. С тех пор циркулируют слухи о том, что Маркл и Миддлтон не ладят друг с другом. Впрочем, на днях появилась информация о том, что принц Гарри поссорился с принцем Уильямом, который советовал брату не торопиться с женитьбой на американской актрисе. Якобы именно поэтому между женами принцев не возникло дружбы. 

4 июня Кейт Миддлтон стала звездой вечера на приеме по случаю визита Дональда Трампа. Герцогиня Кембриджская надела тиару "Любовные узелки", которую Елизавета II подарила принцессе Диане в 1981 году. Меган Маркл не пришла на мероприятие, сославшись на заботы о новорожденном сыне. На самом же деле, как пишут СМИ, она просто не хотела встречаться с американским лидером, которого она назвала женоненавистником. 

Видео: Кейт Миддлтон в тиаре на приеме в Букингемском дворце
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