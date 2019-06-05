Любовница обвинила Губина в пьянстве и агрессии

Певец то признавался в любви, то ругался без повода

Экс-возлюбленная Андрея Губина сообщила, что певец предъявляет завышенные требования к женщинам и проявляет скупость.

Бывшая девушка поп-исполнителя, с которой он встречался в начале нулевых годов, рассказала "Комсомольской правде" о неадекватном поведении Губина. "Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать", - вспомнила собеседница газеты.

По ее словам, Губин помешан на идеальной красоте. Звезда 90-х умудрялся найти недостатки даже у моделей. "Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле", - поведала девушка. Она предположила, что таким образом проявлялся его комплекс неполноценности, ведь рост певца не превышает 166 сантиметров.

Экс-возлюбленная музыканта не верит слухам о том, что сейчас он живет в бедности. Авторские отчисления ежемесячно приносят ему около 20 тысяч рублей, к тому же он наверняка сдает в аренду однокомнатную квартиру. "Зарабатывал он очень прилично, всегда был при деньгах. Но очень прижимистый. Никогда не дарил никаких презентов и всегда уносил из ресторана, где мы ужинали, даже один недоеденный ролл", - сказала она.

Ранее появились сообщения о том, что у Губина возникли проблемы с психикой. Артисту постоянно кажется, что у него болит и чешется лицо, хотя врачи не обнаружили у него никаких патологий. Певец перестал общаться с друзьями, отказывается от выгодных контрактов и все свое время уделяет спорту, путешествиям и походам по врачам.

"Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика", - предположила бывшая пассия Губина.