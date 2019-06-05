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Путин сменил главу Астраханской области

14:31
  • среда
  • 05 июня 2019

ВРИО губернатора Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию

Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен Игорь Бабушкин. Указ об этом подписал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

О своём решении он сообщил новому руководителю региона лично в ходе рабочей встречи в Кремле. Ранее Бабушкин занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Предыдущий губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушёл в отставку по собственному желанию.

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