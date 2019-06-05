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В Музее Победы открылся "Второй фронт"

14:37
  • среда
  • 05 июня 2019

Выставка посвящена созданию антигитлеровской коалиции и высадке в Нормандии

Раритетные экспонаты времён Великой Отечественной войны представили на выставке "Второй фронт". Она открылась в Музее Победы на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

В экспозиции - более двухсот артефактов из частных коллекций, которые передали фонды, а также потомки советских и зарубежных полководцев. Выставка расскажет об основных этапах создания Антигитлеровской коалиции и о высадке Союзных войск в Нормандии. Несмотря на то, что Великобритания объявила войну Германии в 39-м году, а США - в 41-м, открывать Второй фронт они не спешили. Союзники согласились высадить свои войска во Франции лишь в июне 44-го. К этому момент Красная армия провела несколько масштабных наступательных операций и оттеснила врага от границ.

"Важность открытия Второго фронта осознавалась всеми главными участниками антигитлеровской практически с самого начала ВОВ. Но на практике, вы знаете, что западные союзники в течение долгого времени отделывались неопределёнными обещаниями, а порою и прямым обманом советской стороны, относительно сроков и места открытия Второго фронта. Это обстоятельство способствовало углублению недоверия в Большой Тройке, а порою создавало настоящие кризисы", - рассказал замминистра культуры Николай Овсиенко.

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Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
открытие выставки "Второй фронт"
открытие выставки "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
Выставка "Второй фронт"
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