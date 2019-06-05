В Музее Победы открылся "Второй фронт"

Выставка посвящена созданию антигитлеровской коалиции и высадке в Нормандии

Раритетные экспонаты времён Великой Отечественной войны представили на выставке "Второй фронт". Она открылась в Музее Победы на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

В экспозиции - более двухсот артефактов из частных коллекций, которые передали фонды, а также потомки советских и зарубежных полководцев. Выставка расскажет об основных этапах создания Антигитлеровской коалиции и о высадке Союзных войск в Нормандии. Несмотря на то, что Великобритания объявила войну Германии в 39-м году, а США - в 41-м, открывать Второй фронт они не спешили. Союзники согласились высадить свои войска во Франции лишь в июне 44-го. К этому момент Красная армия провела несколько масштабных наступательных операций и оттеснила врага от границ.

"Важность открытия Второго фронта осознавалась всеми главными участниками антигитлеровской практически с самого начала ВОВ. Но на практике, вы знаете, что западные союзники в течение долгого времени отделывались неопределёнными обещаниями, а порою и прямым обманом советской стороны, относительно сроков и места открытия Второго фронта. Это обстоятельство способствовало углублению недоверия в Большой Тройке, а порою создавало настоящие кризисы", - рассказал замминистра культуры Николай Овсиенко.