Медведев назвал условия транзита газа через Украину

Глава правительства надеется на прагматизм Киева

Перспективы экономического сотрудничества обсудил Дмитрий Медведев с премьером Словакии Петером Пеллегрини. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главы правительств встретились в Москве. На повестке дня - вопросы взаимодействия двух стран, а также совместные проекты в области промышленности и культуры. Особое внимание уделили вопросам энергетики. Дмитрий Медведев заявил, что Россия остаётся надёжным поставщиком углеводородов в Словакию.

В ходе встречи премьеры также обсудили поставку газа в Европу через территорию Украины.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил Дмитрий Медведев.