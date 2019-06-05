Стала известна дата выборов депутатов Мосгордумы

Они пройдут 8 сентября

Столичные парламентарии назначили выборы депутатов Московской городской Думы нового созыва. Они пройдут 8 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Одно из новшеств предстоящих выборов - это проведение в трех избирательных округах электронного голосования. Где это произойдёт - в ближайшее время решат москвичи через портал "Активный гражданин". Причем даже если район войдет в эксперимент, каждый житель сам сможет решить, хочет он голосовать через интернет, или традиционно на участке с помощью бумажного бюллетеня.