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Стала известна дата выборов депутатов Мосгордумы

14:56
  • среда
  • 05 июня 2019

Они пройдут 8 сентября

Столичные парламентарии назначили выборы депутатов Московской городской Думы нового созыва. Они пройдут 8 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Одно из новшеств предстоящих выборов - это проведение в трех избирательных округах электронного голосования. Где это произойдёт - в ближайшее время решат москвичи через портал "Активный гражданин". Причем даже если район войдет в эксперимент, каждый житель сам сможет решить, хочет он голосовать через интернет, или традиционно на участке с помощью бумажного бюллетеня.

 

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