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Как аэропорт "Шереметьево" имени Пушкина привыкает к новому имени

15:00
  • среда
  • 05 июня 2019

В терминале Е даже открыли памятник поэту

В столичном аэропорту "Шереметьево" начали отмечать 220-летие Александра Сергеевича Пушкина. Авиагавань теперь официально носит его имя. В среду на территории аэропорта был открыт памятник поэту, а пассажиры, ожидая свой рейс, могут теперь почитать любимые произведения классика.
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Пушкин в "Шереметьево" повсюду. Его портреты - в посадочных зонах отдыха, на медиаэкранах, чемоданных наклейках, посадочных талонах и даже кофейных стаканчиках.                                  

— Многие привыкли, что "Шереметьево" — это "Шереметьево", "Внуково" – "Внуково". Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы мы стали адекватно, естественно воспринимать уже новое название. Но в принципе неплохо.

— Нормально отношусь. Насколько я знаю, в Европе часто называют чьими-то именами аэропорты. Это очень хорошо, это для культуры правильный выбор.

Портрет поэта для нового символа аэропорта выполнил модный московский дизайнер Денис Симачев. Если присмотреться, то в кудрявой шевелюре Александра Сергеевича можно увидеть маленькие взлетающие самолеты. При жизни поэт путешествовал в основном по России. А здесь он в образе заядлого туриста.                                         

В атриуме зоны вылета терминала Е торжественно открыли памятник Пушкину. Его автор - известный скульптор Александр Бурганов, он давно "набил руку", создавая образы поэта. Это его четвёртый памятник Пушкину. Другие установлены на Старом Арбате в Москве, Ижевске и Вашингтоне.                             

"Очень на мой взгляд символично - то, что главный аэропорт страны самый большой международный аэропорт страны получил имя человека, который фактически создал современную литературу и современный русский язык", - заявил министр культуры Владимир Мединский.

Пассажиры смогут почитать здесь его произведения. На корешке книги - QR-код, через него можно скачать аудиокниги, причем на нескольких языках. Пушкин - наше все не только для российских читателей. Студент из Кореи выучил русский, чтобы читать Пушкина в оригинале.                                                            

"Сначала тяжело, потому что надо правильно произносить стихи, и еще понимать, о чем я говорю, я читаю. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", - декламирует стихи Маулано Йода.                                                                   

Любимые произведения можно скачать в дорогу - в электронных библиотеках аэропорта. Их разместили в зонах отдыха, комнатах матери и ребёнка, бизнес-залах. 

Юлия Степина, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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Памятник Александру Пушкину в аэропорту "Шереметьево"
Памятник Александру Пушкину в аэропорту "Шереметьево"
Памятник Александру Пушкину в аэропорту "Шереметьево"
Мероприятия в связи с присвоением аэропорту Шереметьево имени поэта Александра Пушкина
Мероприятия в связи с присвоением аэропорту Шереметьево имени поэта Александра Пушкина
Аэропорт "Шереметьево" имени Пушкина
Аэропорт "Шереметьево" имени Пушкина
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
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