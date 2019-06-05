"Мой район": как преобразилось Строгино

История района насчитывает почти 500 лет

Москва - глазами детей. 500 рисунков прислали юные художники на конкурс "Наследие моего района". Самые интересные опубликовал на своём сайте Сергей Собянин. Глядя на них, понимаешь: красота окружает нас повсюду, даже в самых, казалось бы, привычных деталях. Были работы и из Строгино. Программа "Мой район" этот уголок города преобразила.

Строгино - своего рода остров внутри Москвы. С севера, востока и юга его омывает Москва-река, с запада ограничивает МКАД, а история района насчитывает почти 500 лет.

В XVI веке здесь находилось село Острогано, принадлежавшее царскому двору. На заливных лугах пасли скот, поля засевали. А в Москве-реке водилось много рыбы. Крупную щуку, леща или судака добывали с помощью специальной рыболовной снасти - остроги. По одной из версий, именно от нее произошло название села, а затем и района.

Парк "Москворецкий" - один из самых крупных и экологически чистых в столице. Отдыхать сюда съезжаются со всей Москвы. Ну а те, кому от дома пешком 10 минут, приходят каждый день. Современная спасательная станция, яхтенный порт, идеальное место для виндсёрфинга. Здесь тренируются и профессионалы, и любители.

А еще несколько лет назад не было ни дорожек, ни освещения. Парк не только благоустроили, но и наполнили новым содержанием. Районный депутат Максим Иванычев третий день осваивает самокат, пункты проката здесь появились при его участии.

"Ко мне жители обратились с этим вопросом, чтобы этот парк наполнить некими активностями, которые позволили бы семьям проводить здесь время. И сейчас у нас есть возможность кататься на самокатах, велосипедах, прыгать детям на батутах", - рассказывает депутат.

А еще – играть в футбол, волейбол, пляжный футбол. Спортивных площадок становится всё больше – по просьбе самих жителей.

"Здесь совместная работа: естественно, жители обращались, что в таком замечательном месте, как Строгинская пойма, хотелось бы, чтобы что-то было более благоустроенное, и инициатива властей, которые помогли реализовать этот проект", - говорит первый заместитель главы управы района Строгино Гунель Красовская.

Велодорожки, тренажёры, настольный теннис, футбол, баскетбол – даже бокс! Но главная гордость – один из лучших памп-треков в России. 8-летнего Артемия Кунгурцева эта трасса вывела на международные соревнования. Катается на ней с трёх лет, именно здесь впервые познакомился с BMX. Не только спортивные, но и детские площадки, дворы и прогулочные зоны. Елена Атибжанова живёт в Строгине 30 лет, район развивался на её глазах.

"Мы любим наш район, и мы очень рады, что он с каждым годом становится удобнее, комфортнее для жилья, безопаснее, и жизнь у нас становится интереснее", - говорит женщина.

Скоро откроется современный культурно-досуговый центр с концертным залом, кружками, секциями и библиотекой. Строятся школы, поликлиника, а многофункциональный центр района признан лучшим в России. Комфортный и прогрессивный, спортивный и экологичный – современный район становится местом притяжения для москвичей.

Полина Кастрицкая, Виктор Мальцев, Дмитрий Иванов, Сергей Ким. "ТВ Центр".