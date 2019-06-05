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На Красной площади пройдет пушкинский праздник

16:11
  • среда
  • 05 июня 2019

А на Пушкинской площади нон-стопом будут читать стихи поэта

Красная площадь превратилась в территорию книг. Высокая литература и фантастика, исторические новинки и нон-фикшн, а ещё детские и научные издания со всей страны. Можно не только почитать бестселлеры, но и поговорить с авторами. А ещё послушать как книги звучат.

Сейчас это самая читающая площадь в мире! В каждом павильоне, будь то нон-фикшн, учебная или художественная литература, аншлаг. Здесь и признанные бестселлеры, и ожидаемые новинки. Писателей такая обстановка сразу настраивает на философский лад.

"Главная площадь страны, самое главное место, центральное. Место для парадов, демонстраций. И каких-то больших событий. И сейчас здесь на несколько дней царствует книга. И возникает иллюзия, что хотя бы на эти несколько дней книга - важнейшее дело в стране", - рассуждает Евгений Гришковец.

Это сейчас еще и самая слушающая площадь. Буквально замирает, когда народный артист Дмитрий Назаров экспрессивно, наотмашь читает стихи Александра Блока. И юное поколение на Красной площади не скучает. Тем более, когда известные артисты приглашают вместе сыграть, к примеру, историю про Пеппи Длинный чулок.

"Наша сказка хороша тем, что действительно дети могут выходить ко мне на сцену, зрители могут вместе со мной создавать сегодняшний спектакль - шумовые эффекты, кто-то похлопал, кто-то изобразил звуком лошадь, кто-то пробежался", - рассказывает актриса Алиса Гребенщикова.

И с писателями, а они традиционно в России властители дум, можно пообщаться неформально, задать все волнующие вопросы. Сергея Лукьяненко, как фантаста, естественно, спрашивают, какое будущее нас ждёт.

"Интересное, интересное, скучать точно не будем. Да, новая книга "Порог" - она о будущем, о космосе, о других мирах. Она получилась интересной и для меня самого, она открывает новый мир, так что, надеюсь - будущее будет примерно таким, как там, а оно забавное очень", - говорит он.

Очереди на автограф-сессии к любимым писателям выстраиваются нешуточные. Сейчас, конечно, мало кто об этом думает, но книжка с автографом спустя десятилетия может очень дорого стоить. Впервые в этом году, кстати, аукционный книжный дом выпустил справочник "100 самых дорогих книг в России".

"Самая дорогая на сегодня проданная на открытых торгах в России книга - это книга с автографом Велимира Хлебникова - стартовая цена её на аукционе была миллион рублей. И была она продана частному коллекционеру за 18 миллионов рублей. Вот на сегодня это российский рекорд", - рассказывает директор аукционного дома Сергей Бурмистров.

Сколько стоила бы книга с автографом Пушкина даже подумать страшно. Но 6 июня традиционно его день. В честь юбилея поэта на Красной площади - целый марафон мероприятий, завершающийся гала-концертом театра Станиславского и Немировича-Данченко. А на Пушкинской площади у памятника открытый микрофон, где нон-стопом будут читать его стихи.

Юлия Богоманшина, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов. "ТВ Центр".

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Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
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