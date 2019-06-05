На Красной площади пройдет пушкинский праздник

А на Пушкинской площади нон-стопом будут читать стихи поэта

Красная площадь превратилась в территорию книг. Высокая литература и фантастика, исторические новинки и нон-фикшн, а ещё детские и научные издания со всей страны. Можно не только почитать бестселлеры, но и поговорить с авторами. А ещё послушать как книги звучат.

Сейчас это самая читающая площадь в мире! В каждом павильоне, будь то нон-фикшн, учебная или художественная литература, аншлаг. Здесь и признанные бестселлеры, и ожидаемые новинки. Писателей такая обстановка сразу настраивает на философский лад.

"Главная площадь страны, самое главное место, центральное. Место для парадов, демонстраций. И каких-то больших событий. И сейчас здесь на несколько дней царствует книга. И возникает иллюзия, что хотя бы на эти несколько дней книга - важнейшее дело в стране", - рассуждает Евгений Гришковец.

Это сейчас еще и самая слушающая площадь. Буквально замирает, когда народный артист Дмитрий Назаров экспрессивно, наотмашь читает стихи Александра Блока. И юное поколение на Красной площади не скучает. Тем более, когда известные артисты приглашают вместе сыграть, к примеру, историю про Пеппи Длинный чулок.

"Наша сказка хороша тем, что действительно дети могут выходить ко мне на сцену, зрители могут вместе со мной создавать сегодняшний спектакль - шумовые эффекты, кто-то похлопал, кто-то изобразил звуком лошадь, кто-то пробежался", - рассказывает актриса Алиса Гребенщикова.

И с писателями, а они традиционно в России властители дум, можно пообщаться неформально, задать все волнующие вопросы. Сергея Лукьяненко, как фантаста, естественно, спрашивают, какое будущее нас ждёт.

"Интересное, интересное, скучать точно не будем. Да, новая книга "Порог" - она о будущем, о космосе, о других мирах. Она получилась интересной и для меня самого, она открывает новый мир, так что, надеюсь - будущее будет примерно таким, как там, а оно забавное очень", - говорит он.

Очереди на автограф-сессии к любимым писателям выстраиваются нешуточные. Сейчас, конечно, мало кто об этом думает, но книжка с автографом спустя десятилетия может очень дорого стоить. Впервые в этом году, кстати, аукционный книжный дом выпустил справочник "100 самых дорогих книг в России".

"Самая дорогая на сегодня проданная на открытых торгах в России книга - это книга с автографом Велимира Хлебникова - стартовая цена её на аукционе была миллион рублей. И была она продана частному коллекционеру за 18 миллионов рублей. Вот на сегодня это российский рекорд", - рассказывает директор аукционного дома Сергей Бурмистров.

Сколько стоила бы книга с автографом Пушкина даже подумать страшно. Но 6 июня традиционно его день. В честь юбилея поэта на Красной площади - целый марафон мероприятий, завершающийся гала-концертом театра Станиславского и Немировича-Данченко. А на Пушкинской площади у памятника открытый микрофон, где нон-стопом будут читать его стихи.

Юлия Богоманшина, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов. "ТВ Центр".