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На ВДНХ пройдет фестиваль русского гостеприимства

15:41
  • среда
  • 05 июня 2019

Для посетителей откроется 12 площадок

В День России в Москве пройдёт фестиваль русского гостеприимства - "Самоварфест". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Он будет проводиться уже в третий раз. В этом году 12 июня 12 фестивальных площадок развернут на ВДНХ. Развлечения и угощения готовят и для детей, и для взрослых. Раньше на этом фестивале пытались удивить всех гигантским двухметровым самоваром, а теперь для установления очередного рекорда собираются использовать ракету на Площади промышленности ВДНХ.

"На этом фестивале обязательно бьются какие-то рекорды. В этом году мы предполагаем, что у нас образуется межнациональный хоровод вокруг ракеты и новые строчки в рекордах, новую строчку мы впишем", - пообещал руководитель Департамента национальной политики  и межрегиональных связей г Москвы Виталий Сучков.
 

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