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Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре

14:43
  • среда
  • 05 июня 2019

Ребенок сидел в железной коробке долгое время

Внимательность прохожих помогла спасти маленького ребенка, которого оставили в запертой машине на жаре.

Инцидент произошел в столичном районе Восточное Бирюлево на улице Касимовская. Очевидны заметили в припаркованном автомобиле ребенка, который находился один довольно продолжительное время. Они вызвали спасателей, но дожидаться их не стали. Прохожие самостоятельно разбили стекла в машине, чтобы извлечь ребенка.

На данный момент малыша осматривают прибывшие на место врачи скорой помощи, пишет агентство "Москва". Чей это ребенок, пока не сообщается.

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