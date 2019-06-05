Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре

Ребенок сидел в железной коробке долгое время

Внимательность прохожих помогла спасти маленького ребенка, которого оставили в запертой машине на жаре.

Инцидент произошел в столичном районе Восточное Бирюлево на улице Касимовская. Очевидны заметили в припаркованном автомобиле ребенка, который находился один довольно продолжительное время. Они вызвали спасателей, но дожидаться их не стали. Прохожие самостоятельно разбили стекла в машине, чтобы извлечь ребенка.

На данный момент малыша осматривают прибывшие на место врачи скорой помощи, пишет агентство "Москва". Чей это ребенок, пока не сообщается.